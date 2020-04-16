Флетчер получит работу в структуре Манчестер Юнайтед

Бывший полузащитник МЮ вернется в клуб

  • 16.04.2020 17:28
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Флетчер получит работу в структуре Манчестер Юнайтед
© SNS Group. Даррен Флетчер

Известный в прошлом игрок «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер вскоре получит работу в структуре клуба.

Напомним, что летом 2019 года 36-летний футболист покинул «Сток Сити», после чего не нашел клуб, но и не завершил карьеру.

О том, какую должность займет Флетчер в МЮ, пока неизвестно.

Флетчер играл за МЮ с 2002 по 2015 годы и за это время провел в составе команды 342 матча. Он стал пятикратным чемпионом АПЛ, победителем Лиги чемпионов, Кубка Англии и клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересовался Де Лигтом.

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Источник — Manchester Evening News

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