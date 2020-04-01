Манчестер Юнайтед заинтересовался Де Лигтом

«Манчестер Юнайтед» вновь нацелился на защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.
Английский клуб интересовался футболистом летом 2019 года, но отказался от трансфера, поскольку посчитал, что он склонен к полноте. В итоге Де Лигт перебрался в «Ювентус».
В этом сезоне Де Лигт сыграл 27 матчей за «Ювентус», забил 2 мяча.
Зимой футболиста хотел вернуть «Аякс».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться игроками.
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Источник — ESPN
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