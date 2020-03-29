Ювентус и Манчестер Юнайтед могут обменяться игроками

Итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед» могут обменяться футболистами во время летнего трансферного окна.

По данным источника, туринский клуб по-прежнему хочет заполучить полузащитника «МЮ» Поля Погба и готов включить в сделку одного из своих игроков. Речь идет о хавбеке Миралеме Пьяниче или форварде Пауло Дибале.

Отметим, что в этом сезоне Погба принял участие в семи матчах чемпионата Англии и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» снизил цену на Погба до 85 млн евро.