В Шотландии досрочно завершили сезон в трех лигах

Руководство Шотландской футбольной лиги объявило о том, что сезон 2019/20 в низших лигах будет завершен.
Таким образом, сезон не будет доигран во втором, третьем и четвертом дивизионах.
Таким образом, победителем Чемпионшипа стал клуб «Данди Юнайтед», в третьем дивизионе чемпионом стал «Рейт Роверс», а четвертый дивизион выиграли «Коув Рейнджерс».
О том, когда завершится главный чемпионат Шотландии - Премьершип, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что паузу продлили до 10 июня.
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