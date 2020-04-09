Паузу в чемпионате Шотландии продлили до 10 июня

Шотландская футбольная ассоциация объявила о том, что пауза во всех национальных соревнованиях продлена до 10 июня.

При этом в Шотландии пока не планируют досрочно завершать сезон, хотя такая информация ранее появлялась в СМИ.

Ассоциация хочет рассмотреть все возможные варианты доигрывания сезона.

На данный момент в чемпионате Шотландии осталось сыграть 14 туров. «Селтик» лидирует с 13-очковым преимуществом над «Рейнджерс».