Паузу в чемпионате Шотландии продлили до 10 июня

Шотландская футбольная ассоциация объявила о том, что пауза во всех национальных соревнованиях продлена до 10 июня.
При этом в Шотландии пока не планируют досрочно завершать сезон, хотя такая информация ранее появлялась в СМИ.
Ассоциация хочет рассмотреть все возможные варианты доигрывания сезона.
На данный момент в чемпионате Шотландии осталось сыграть 14 туров. «Селтик» лидирует с 13-очковым преимуществом над «Рейнджерс».
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