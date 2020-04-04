Вслед за Бельгией: чемпионат Шотландии могут не доиграть

Клубы шотландской Премьер-лиги всерьез рассматривают возможность досрочного завершения сезона.
Многие клубы согласны не доигрывать сезон и признать текущее положение в таблице как итоговое.
В таком случае, чемпионом Шотландии признают «Селтик» Марьяна Шведа, который лидирует с 13-очковым преимуществом над ближайшим преследователем, «Рейнджерс».
Ранее решение досрочно завершить чемпионат уже приняли в Бельгии.
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Источник — The Telegraph
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