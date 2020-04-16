Китайская Суперлига определилась, когда начнет свой сезон

Китайская Суперлига планирует начать сезон 2020 года в июне или июле и намерена провести по два теста на COVID-19 для каждого игрока.
Начало сезона 2020 года в Китае было отложено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, но сейчас уже составляются планы на начало лета. Планируется, что китайская Суперлига 2020 года стартует в июне или июле.
Во время пандемии коронавируса профессиональный футбол во всем мире находится на паузе, в том числе китайская Суперлига, которая должна была начать свою новую кампанию 22 февраля.
В настоящее время в Китае снимаются определенные ограничения, касающиеся COVID-19, введенные, когда страна была центром вспышки. Сейчас страна понемногу возвращается к нормальной жизни.
Источник — Goal.com
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