Китайская Суперлига определилась, когда начнет свой сезон

В Китае снимаются ограничения, и страна возвращается к нормальной жизни

  • 16.04.2020 15:44
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Китайская Суперлига определилась, когда начнет свой сезон
© CSL

Китайская Суперлига планирует начать сезон 2020 года в июне или июле и намерена провести по два теста на COVID-19 для каждого игрока.

Начало сезона 2020 года в Китае было отложено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, но сейчас уже составляются планы на начало лета. Планируется, что китайская Суперлига 2020 года стартует в июне или июле.

Во время пандемии коронавируса профессиональный футбол во всем мире находится на паузе, в том числе китайская Суперлига, которая должна была начать свою новую кампанию 22 февраля.

В настоящее время в Китае снимаются определенные ограничения, касающиеся COVID-19, введенные, когда страна была центром вспышки. Сейчас страна понемногу возвращается к нормальной жизни.

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Источник — Goal.com

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