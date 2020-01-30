Чемпионат Китая по футболу отложен из-за коронавируса

Старт нового сезона китайской Суперлиги перенесен.
Футбольная ассоциация Китая решила перенести старт чемпионата из-за вспышки коронавируса в стране.
Чемпионат должен был начаться 22 февраля. Когда стартует сезон пока неизвестно.
Ранее из-за коронавируса в Китае отменили бой украинца Виктора Постола против Хосе Рамиреса.
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