Реал подпишет звезду Лестера на замену Модричу

Мадридский «Реал» намерен подписать звездного хавбека «Лестера» Джеймса Мэддисона.
Как сообщает Don Balon, «Реал» хочет купить футболиста в грядущее трансферное окно.
Английский футболист в этом сезоне также заинтересовал «Манчестер Юнайтед».
«Лестер» намерен получить за футболиста около 100 млн евро.
Ранее сообщалось, что «Реал» также хочет купить Нголо Канте.
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Источник — Don Balon
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