Реал подпишет звезду Лестера на замену Модричу

Мадридский клуб хочет усилиться Джеймсом Мэддисоном

  • 16.04.2020 15:41
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Реал подпишет звезду Лестера на замену Модричу
© Global Look Press. Джеймс Мэддисон

Мадридский «Реал» намерен подписать звездного хавбека «Лестера» Джеймса Мэддисона.

Как сообщает Don Balon, «Реал» хочет купить футболиста в грядущее трансферное окно.

Английский футболист в этом сезоне также заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

«Лестер» намерен получить за футболиста около 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» также хочет купить Нголо Канте.

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Источник — Don Balon

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