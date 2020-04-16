Арсенал согласовал контракт с Курзава

Лондонский «Арсенал» согласовал пятилетний контракт с защитником ПСЖ Лейвином Курзава.
Текущей соглашение футболиста с парижанами истекает летом 2020 года, поэтому в «Арсенал» он перейдет на правах свободного агента.
В этом сезоне Курзава сыграл 14 матчей в чемпионате Франции, забил 1 мяч.
Также футболистом интересовался «Ювентус».
Ранее сообщалось, «Арсенал» хочет заполучить Луку Йовича.
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Источник — France Football
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