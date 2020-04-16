Арсенал согласовал контракт с Курзава

Лондонский клуб бесплатно подпишет французского футболиста

  • 16.04.2020 14:40
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Арсенал согласовал контракт с Курзава
© ESPN. Лейвин Курзава

Лондонский «Арсенал» согласовал пятилетний контракт с защитником ПСЖ Лейвином Курзава.

Текущей соглашение футболиста с парижанами истекает летом 2020 года, поэтому в «Арсенал» он перейдет на правах свободного агента.

В этом сезоне Курзава сыграл 14 матчей в чемпионате Франции, забил 1 мяч.

Также футболистом интересовался «Ювентус».

Ранее сообщалось, «Арсенал» хочет заполучить Луку Йовича.

 

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Источник — France Football

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