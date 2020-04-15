Арсенал хочет заполучить Луку Йовича

Нападающий «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Лондоне.
22-летнего серба хочет подписать «Арсенал». Также футболист интересен «Наполи».
Йович перешел в «Реал» из франкфуртского «Айнтрахта» минувшим летом за €60 миллионов. В текущем сезоне Лука провел за «сливочных» 24 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Реал» пока не собирается продавать Йовича.
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Источник — Calciomercato
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