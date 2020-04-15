Арсенал хочет заполучить Луку Йовича

Нападающий «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Лондоне.

22-летнего серба хочет подписать «Арсенал». Также футболист интересен «Наполи».

Йович перешел в «Реал» из франкфуртского «Айнтрахта» минувшим летом за €60 миллионов. В текущем сезоне Лука провел за «сливочных» 24 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Реал» пока не собирается продавать Йовича.