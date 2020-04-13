Йович не уйдет из Реала будущим летом

22-летний сербский форвард «Реала» Лука Йович не покинет мадридский клуб будущим летом.

«У Луки идеальный возраст, он может продолжить расти как футболист. У него контракт до 2025-го года, и мы на него рассчитываем. В дебютном сезоне всем непросто, нужно привыкать к новой культуре, но мы верим в его потенциал», — считает источник в мадридском клубе.

Йович перешел в «Реал» из франкфуртского «Айнтрахта» минувшим летом за €60 миллионов. В текущем сезоне Лука провел за «сливочных» 24 матча во всех турнирах, где забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.