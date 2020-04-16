Рафаэль НАДАЛЬ: «Не вижу, как сейчас можно будет проводить турниры»

Испанский теннисист настроен скептически

  • 16.04.2020 14:01
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Рафаэль НАДАЛЬ: «Не вижу, как сейчас можно будет проводить турниры»
© US Open. Рафаэль Надаль

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль сомневается в том, что в ближайшие месяцы возобновление теннисных турниров будет возможным:

«Я не вижу, каким образом в ближайшее время, в краткосрочной или среднесрочной перспективе, можно будет проводить официальные турниры. Футбольный сезон можно доиграть на стадионах без зрителей, но с теннисом дело сложнее из-за его глобального характера.

Мы должны путешествовать по всему миру и это тяжело организовать в текущих условиях. Пока не будет найдено лекарство, ситуация останется сложной. Нам нужно вести себя ответственно. Здоровье – на первом месте. Если бы у нас была возможность играть без зрителей, я был бы очень рад этому».

Ранее футболка Надаля была продана на аукционе.

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Источник — Cope

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