Футболку Надаля продали с аукциона за 20,5 тысяч евро

Футболка Рафаэля Надаля, в которой испанец играл во время Ролан Гаррос-2019, была продана за 20 500 евро на аукционе, организованном испанской баскетбольной лигой АБК для сбора денег для Красного Креста.
Аукцион, на котором также были проданы вещи Пау Газоля и Маркоса Льорента, в сумме собрал 143 тысячи евро.
Также сообщается, что компания Endesa, главный спонсор Лиги АБК, добавила к этой сумме еще 15 тысяч евро. Ранее компания внесли на счета различных проектов Красного Креста полмиллиона евро.
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Источник — Евроспорт
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