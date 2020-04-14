Футболку Надаля продали с аукциона за 20,5 тысяч евро

В ней испанец выиграл Ролан Гаррос

  • 14.04.2020 13:12
  • 48 просмотров
  • 1 комментарий
Футболку Надаля продали с аукциона за 20,5 тысяч евро
© ATP. Рафаэль Надаль

Футболка Рафаэля Надаля, в которой испанец играл во время Ролан Гаррос-2019, была продана за 20 500 евро на аукционе, организованном испанской баскетбольной лигой АБК для сбора денег для Красного Креста.

Аукцион, на котором также были проданы вещи Пау Газоля и Маркоса Льорента, в сумме собрал 143 тысячи евро. 

Также сообщается, что компания Endesa, главный спонсор Лиги АБК, добавила к этой сумме еще 15 тысяч евро. Ранее компания внесли на счета различных проектов Красного Креста полмиллиона евро.

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Источник — Евроспорт

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 14.04.2020 13:44
    0
    Парадокс. Футболки звичайних людей з часом не коштують нічого, а варто Рафі разок надіти щось на матч - 20 тис ойро
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.04.2020 13:44
    0
    Парадокс. Футболки звичайних людей з часом не коштують нічого, а варто Рафі разок надіти щось на матч - 20 тис ойро
    Ссылка
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