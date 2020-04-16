Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Феномен сборной Украины – в тренерском штабе»

Полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня поделился своим мнением по поводу секретов успеха сборной Украины:
- В чем феномен нынешней сборной Украины?
- В первую очередь – это сильный тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко. Также подобрались отличные футболисты и хороший коллектив.
- Когда Шевченко назначили главным тренером сборной в 2016-м, было много скептиков, но со временем он доказал, что они ошибались. Лично для меня, Шевченко, возможно, и не великий тактик, но классный менеджер, который сумел собрать отличный штаб для работы.
- Да, действительно, он подобрал очень хорошую команду тренеров. У него есть много собственных идей и его ассистенты помогают доносить эти идеи игрокам. На выходе мы имеем такой вот результат, что сборная вышла на чемпионат Европы.
Ранее Иванисеня рассказал, почему решил перейти в «Зарю».
Источник — Football.ua
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