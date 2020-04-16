Серхио БУСКЕТС: «Возобновить чемпионат Испании будет сложно»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс считает, что возобновление чемпионата Испании после карантина будет сложным процессом:
«Да, мы сможем начать тренироваться понемногу, следуя протоколу и избегая контактов с большим количеством партнеров по команде.
Можно принять душ дома и сохранить ряд привычек, но тогда, я думаю, будет сложно возобновить чемпионат Испании».
Ранее сообщалось о том, что чемпионат Испании могут доиграть на Канарских островах.
Сейчас Испания является одним из эпицентров пандемии коронавируса. На данный момент в стране зафиксировано 177 тысяч случаев заражения и более 18 тысяч смертей.
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