Вячеслав ШЕВЧУК: «Такой поддержки, как во Львове, у сборной нет нигде»

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук признался, что ему очень нравилась атмосфера во время матчей национальной команды во Львове:

«В сборной все матчи, которые проходили во Львове, были невероятными. Там такая поддержка, которой нет ни на одном стадионе.

Даже играя со сборную Украины среди ветеранов против грузин на «Львов Арене», снова переживал эти воспоминания».

Ранее Шевчук признался, что мечтает возглавить «Шахтер».