Вячеслав ШЕВЧУК: «Такой поддержки, как во Львове, у сборной нет нигде»

Экс-защитнику сборной Украины нравится львовская атмосфера

  • 16.04.2020 13:01
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Вячеслав ШЕВЧУК: «Такой поддержки, как во Львове, у сборной нет нигде»
© ТК Футбол. Вячеслав Шевчук

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук признался, что ему очень нравилась атмосфера во время матчей национальной команды во Львове:

«В сборной все матчи, которые проходили во Львове, были невероятными. Там такая поддержка, которой нет ни на одном стадионе.

Даже играя со сборную Украины среди ветеранов против грузин на «Львов Арене», снова переживал эти воспоминания».

Ранее Шевчук признался, что мечтает возглавить «Шахтер».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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