Вячеслав ШЕВЧУК: «Мечтаю стать главным тренером Шахтера»

40-летний бывший наставник донецкого «Олимпика» Вячеслав Шевчук рассказал, хотел бы он продолжить свою тренерскую карьеру.

«Хочу ли я продолжить свою тренерскую карьеру? На данный момент я сфокусирован на работе в программе «Великий футбол».

Хочу ли я стать тренером «Шахтера»? Каждый солдат мечтает стать генералом. У меня есть такая мечта. Но мне нужно работать и развиваться, чтобы меня заметили, чтобы я был достоин быть на этом месте.

Я хочу работать только главным тренером. Это мои амбиции», — отметил Шевчук.

Шевчук возглавлял «Олимпик» с октября 2018-го по апрель 2019-го года.