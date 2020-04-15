Вячеслав ШЕВЧУК: «Мечтаю стать главным тренером Шахтера»

40-летний бывший наставник донецкого «Олимпика» Вячеслав Шевчук рассказал, хотел бы он продолжить свою тренерскую карьеру.
«Хочу ли я продолжить свою тренерскую карьеру? На данный момент я сфокусирован на работе в программе «Великий футбол».
Хочу ли я стать тренером «Шахтера»? Каждый солдат мечтает стать генералом. У меня есть такая мечта. Но мне нужно работать и развиваться, чтобы меня заметили, чтобы я был достоин быть на этом месте.
Я хочу работать только главным тренером. Это мои амбиции», — отметил Шевчук.
Шевчук возглавлял «Олимпик» с октября 2018-го по апрель 2019-го года.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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