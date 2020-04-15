Вячеслав ШЕВЧУК: «Мечтаю стать главным тренером Шахтера»

Украинский специалист готов продолжить тренерскую карьеру

  • 15.04.2020 20:19
  • 601 просмотр
  • 6 комментариев
Вячеслав ШЕВЧУК: «Мечтаю стать главным тренером Шахтера»
© ТК Футбол. Вячеслав Шевчук

40-летний бывший наставник донецкого «Олимпика» Вячеслав Шевчук рассказал, хотел бы он продолжить свою тренерскую карьеру.

«Хочу ли я продолжить свою тренерскую карьеру? На данный момент я сфокусирован на работе в программе «Великий футбол».

Хочу ли я стать тренером «Шахтера»? Каждый солдат мечтает стать генералом. У меня есть такая мечта. Но мне нужно работать и развиваться, чтобы меня заметили, чтобы я был достоин быть на этом месте.

Я хочу работать только главным тренером. Это мои амбиции», — отметил Шевчук.

Шевчук возглавлял «Олимпик» с октября 2018-го по апрель 2019-го года.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.04.2020 21:24
    0
    Амбиции есть .... ничего другого нет. Этого в шахту, Алиева в ДК. Хотя после того как у нас урка и клоун в президентах, то уже не смешно даже
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.04.2020 21:02
    0
    Вячеслав. Давай занимай очередь тренировать Динамо после потопа, ну в смысле после Михайличенко Предложи свою кандидатуру Сурку. Попроси небольшую зарплату и твои шансы могут приобрести реальность
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.04.2020 21:01
    +1
    Надо принять румынское или португальское гражданства, а лучше оба, так шансы будут лучше.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.04.2020 20:52
    +1
    Если только не будет Ахметова и у Шахтера будет финансирование на уровне условного Олимпика!!!!!!!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.04.2020 20:27
    -2
    %)
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.04.2020 20:26
    -1
    Да ну, Славян. ;) Все видели как ты тренировал Олимпик. Ведь у тебя ничего не вышло
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 15.04.2020 21:01
    +1
    Надо принять румынское или португальское гражданства, а лучше оба, так шансы будут лучше.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 15.04.2020 20:52
    +1
    Если только не будет Ахметова и у Шахтера будет финансирование на уровне условного Олимпика!!!!!!!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.04.2020 21:24
    0
    Амбиции есть .... ничего другого нет. Этого в шахту, Алиева в ДК. Хотя после того как у нас урка и клоун в президентах, то уже не смешно даже
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.04.2020 21:02
    0
    Вячеслав. Давай занимай очередь тренировать Динамо после потопа, ну в смысле после Михайличенко Предложи свою кандидатуру Сурку. Попроси небольшую зарплату и твои шансы могут приобрести реальность
    Ссылка
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