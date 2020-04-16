КОВАЛЕНКО: Ждем Ингулец у нас, чтобы сыграть так как им не нравится

Защитник ФК Оболонь-Бровар Константин Коваленко рассказал о деньгах, проанализировал конкурентов в борьбе за медали Первой лиги и вспомнил осеннюю часть сезона своей команды

- Действительно, сейчас очень необычная ситуация для всех людей, - сказал один из лидеров «пивоваров». - Все подстраиваются как могут. Для футболиста самое важное в этой ситуации почувствовать вообще ценность футбола. Сейчас, когда мы сами бегаем, занимаемся фитнесом, все же мысленно находимся на футбольном поле, хотим играть. Именно в такой ситуации ценишь футбол еще больше.

- Что вы лично для себя нового взяли за это время? Знаем, что свободно владеете английским. Возможно, начали изучать другой язык?

- Это интересный вопрос, но, наверное, прежде всего, взялись за изучение эпидемиологии. Где-тодней пять изучаешь всю эту ситуацию: как, откуда пошли все эти вирусы. Однако, затем каждый день проходит и ты все меньше обращаешь на это внимание. Просто выполняю рекомендации, потому что разобраться очень трудно всем. Точно знать очень трудно, ведь много источников информации, разная конспирология. Я думаю еще две-три недели продолжится этот карантин.

- Что побудило вас учить английский?

- Наша учительница в школе. У нее даже школьные столы могли разговаривать на английском. И другие предметы, а не только ученики (улыбается).

- А относительно ваших партнеров по команде, то кто чем интересненьким занимается в вынужденном карантине?

- Общаемся конечно, но больше прогрессирует компьютерное дело. Некоторые наши футболисты или воспитывают детей, или играют в компьютер. В основном этим занимаются и также фитнесом. Наш главный тренер звонит, контролирует этот процесс. Дает указания как заниматься фитнесом правильно, как бегать.

Он отмечает, что мы не должны думать, что это может заменить нам футбол, а обдумывали, как лучше и правильно играть, как взаимодействовать. Сейчас это на уровне мысли. Но как это воплотить после карантина?

- Наверное, смотрите чемпионаты Беларуси, а с недавнего времени еще и Таджикистана?

- Да, я тоже заметил, что Таджикистан начал играть. На самом деле, белая зависть у нас по отношению к этим чемпионатам, хотя с точки зрения общей ситуации конечно вопрос: нужно играть или нет? Сейчас трудно ответить на этот вопрос. Белорусы играют, наслаждаются футболом. Молодцы...

Мы выбрали другой путь и придерживаемся его. С белорусами мы также были на сборах, играли вместе со многими командами из Высшей лиги. Это достаточно высокого уровня команды. И, в принципе, интересно наблюдать за этим чемпионатом.

- У вас было достаточно времени проанализировать выступления осенью. За счет чего Оболонь-Бровар выдала на старте сезона бешеную серию из 11 туров без поражений?

- Знаете, кажется, это так давно было уже. Действительно, мы анализировали свои выступления. Я думаю серьезный подход и, конечно, удача была на нашей стороне. Мы пытались играть серьезно, серьезно обороняться, атаковать по возможности. Соперники очень много ударов нанесли по нашим воротам, но не забили много мячей. Мы же забивали с трех-четырех моментов. В этом был залог успеха.

- Потом было поражение от Ингульца в Петрово, где команда Сергея Лавриненко не проигрывала в 2019 году. Сломать традицию было нереально даже для вас? Чем силен Ингулец дома?

- Хочется сказать комплименты не только Ингульцу, но и всем другим командам Первой лиги. Сейчас очень интересный футбол демонстрируют коллективы. Все играют на победу.

Считаю, что небольшое поле Ингульца очень хорошо подходит под их тактику. Петровцы играют очень плотно друг к другу, с ромбом в центре поля и двумя нападающими. Это им позволяет атаковать очень насыщенно, а поскольку поле небольшое, очень быстро подачи доходят с флангов и вообще им удобно там играть. Они нам забили два гола в первом тайме. Мы пытались отыграться, но не смогли этого сделать. Ждем Ингулец на «Оболонь - Арене» и там будем стараться их растянуть, играть так, как им не нравится.

- Горняку-Спорт вы уступили дважды - в Кубке и в чемпионате, но поражение Минаю былонаверное наиболее неприятным - оно ​​былоединственным крупным в этом чемпионате. Тем более перед отпуском. Василий Кобин сумел найти подход к футболистам в начале своей тренерской карьеры?

- Горняк-Спорт довольно серьезная команда. Да, у них проблемы были в начале сезона, но это очень сильный соперник, который может победить всех в этой лиге. По Минаю, то это просто интересная команда. Василий Кобин сделал акцент на атакующей игре, у него есть некоторые соответствующие футболисты, которые могут реализовать задумки тренера.

Что касается нас и нашей выездной игры против Миная, то мы и дома сыграли 4-3-3, был очень веселый футбол. На выезде также пытались атаковать, шли большими силами в атаку и пропускали мячи в ответ, а сами не могли забить. От того такой счет. Мы несерьезно играли в обороне, сделали больший акцент на атаку. Наша стратегия этой игры провалилась.

Василий Кобин и его Минай пытаются весело играть в атаке, потому что у них есть соответствующие исполнители, которые очень хорошо играют с мячом. Мы сыграли с ними вничью, товарищескую игру на сборах в Турции 1: 1 - лучше бы так в чемпионате сыграли.

Товарищеские игры с официальными нельзя сравнить, потому что разные задачи у команд могут быть на какую-то конкретную товарищескую игру. Кто-то вибегался, кто-то наоборот в такой игровой форме находится. Выводы по этой игре нельзя делать.

- Говорят, что ФИФА прислал документ, который позволяет владельцам клубов говорить с футболистами о понижении зарплат. Как относитесь к такому решению главного футбольного органа?

- Оболонь-Бровар - очень прекрасная команда и это большая честь играть за этот коллектив даже бесплатно. Это не является проблемой. За всю историю клуба наш президент очень пунктуально относится к финансовым вопросам.

Любое решение президента будем выполнять. Конечно, зарплата нужна любому человеку, на это все рассчитывают. Однако, давайте все задумаемся, что нам более важно - футбол или деньги. Какие у нас идеалы и приоритеты? Если футбол, давайте им займемся, а деньги сами найдут путь к нашим карманов.

- Уже второй год команда играет в форме немецкого производителя JAKO. Как впечатления? Может поспорить с ведущими мировыми брендами?

- У каждого человека свой вкус, но лично мне очень нравится JAKO. Я использую одежду каждый день, можно сказать. Даже бафы сейчас иногда использую вместо масок, потому что они даже более эффективны у фирмы JAKO. Если форма от JAKO приносит нам победы, то лучше сохранить ее. Она очень красивая.

- То, что Сергей Ковалец покинул команду - для всех вас стало большой неожиданностью?

- У Сергея Ивановича, насколько я знаю, есть предложения от топ-клубов. Я думаю это стало причиной того, что он покинул команду. Команда приняла решение таким, каким оно есть. Сейчас мы выступаем не идеально, конечно, но довольно успешно, и хотелось бы это развивать.

- Олег Мазуренко, у которого не так много опыта работать на высоком уровне, справится?

- Сейчас мы с удовольствием провели сборы. Довольно много футболистов нашей команды работали еще с Олегом Николаевичем примерно два года назад. Все были рады его возвращению, а другие футболисты знакомились с ним. Как показали сборы, у нас прекрасная атмосфера. Все чувствуют, что Мазуренко разбирается в футболе, во всех тонкостях. Я думаю ему удастся все.

Вообще сейчас президент, тренер, стремятся еще больше объединить первую команду и Оболонь-Бровар-2, чтобы футболисты не чувствовали - ты с первой команды или с другой. Все работаем вместе. Конечно, у более молодых ребят меньше опыта. Задача, чтобы не было разделения на вторую и первую команды Оболони Бровар. Мы общаемся все вместе, пытаемся играть вместе.

- Кого считаете основными конкурентами в борьбе за медали Первой лиги?

- Давайте посмотрим турнирную таблицу. Там восемь команд имеют практически одинаковое количество зачетных пунктов. Есть еще Горняк-Спорт, у них 27 очков, у Черноморца несколько меньше. Николаеву, Прикарпатью будет сложно, потому что за 11 игр почти нереально отыграть такое отставание, которое есть у этих команд. Эти восемь команд, плюс, возможно, Горняк-Спорт претендуют фактически на первое место.

В некоторых командах есть очень хорошие футболисты. Черкащина, Металлург из Запорожья - это очень хорошие команды. Несмотря на то, что у них около десяти зачетных пунктов, все равно команды хорошего уровня, с ними непросто играть.

- Вокруг кого будет строиться в весенней части Оболонь-Бровар? Можете назвать костяк футболистов?

- Была задача зимой - сохранить команду. Фактически остались все футболисты. Евгений Ефремов только, к сожалению, покинул команду, но он пошел на повышение, будет играть в Favbet Лиге. Еще несколько футболистов также ушли. Можно сказать, что осталась та же команда. Думаю, надо строить игру вокруг капитана, который вернулся из второй команды в первую. Андрей Корнев является лидером команды.

Анатолий ЯНГОЛЬ, для Sport.ua