Артем ФРАНКОВ: «Динамо нет смысла приглашать Ярмоленко»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о том, почему киевскому «Динамо» нет смысла сейчас возвращать 30-летнего украинского вингера Андрея Ярмоленко, который защищает цвета «Вест Хэма».
«Исходя из того, как Андрей сейчас там играет, это абсолютно реально. Исходя и тех зарплат, которые он там получает, я не думаю, что это реально.
Я не думаю, что сейчас был бы смысл притаскивать в «Динамо» человека с очень высокой зарплатой. Более того, считаю, что в нынешнем «Динамо» было бы неправильно иметь игроков, которые бы зарабатывали более миллиона евро», — отметил Франков в эфире авторского канала на YouTube.
Контракт Ярмоленко принадлежал «Динамо» с 2006-го по 2017-й годы. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €9,5 миллионов.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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И брать для основы престарелого и хрустального Андрюшу??? Ну это смешно
Он не коноплянка.
И брать для основы престарелого и хрустального Андрюшу??? Ну это смешно
Он не коноплянка.
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