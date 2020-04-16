Артем ФРАНКОВ: «Динамо нет смысла приглашать Ярмоленко»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о том, почему киевскому «Динамо» нет смысла сейчас возвращать 30-летнего украинского вингера Андрея Ярмоленко, который защищает цвета «Вест Хэма».

«Исходя из того, как Андрей сейчас там играет, это абсолютно реально. Исходя и тех зарплат, которые он там получает, я не думаю, что это реально.

Я не думаю, что сейчас был бы смысл притаскивать в «Динамо» человека с очень высокой зарплатой. Более того, считаю, что в нынешнем «Динамо» было бы неправильно иметь игроков, которые бы зарабатывали более миллиона евро», — отметил Франков в эфире авторского канала на YouTube.

Контракт Ярмоленко принадлежал «Динамо» с 2006-го по 2017-й годы. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €9,5 миллионов.