Артем ФРАНКОВ: «Динамо нет смысла приглашать Ярмоленко»

Проблема в слишком высокой зарплате футболиста, считает специалист

  • 16.04.2020 12:37
  • 706 просмотров
  • 3 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Динамо нет смысла приглашать Ярмоленко»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о том, почему киевскому «Динамо» нет смысла сейчас возвращать 30-летнего украинского вингера Андрея Ярмоленко, который защищает цвета «Вест Хэма».

«Исходя из того, как Андрей сейчас там играет, это абсолютно реально. Исходя и тех зарплат, которые он там получает, я не думаю, что это реально.

Я не думаю, что сейчас был бы смысл притаскивать в «Динамо» человека с очень высокой зарплатой. Более того, считаю, что в нынешнем «Динамо» было бы неправильно иметь игроков, которые бы зарабатывали более миллиона евро», — отметил Франков в эфире авторского канала на YouTube.

Контракт Ярмоленко принадлежал «Динамо» с 2006-го по 2017-й годы. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €9,5 миллионов.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(2 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.04.2020 13:38
    0
    А нужен ли Ярмола Динамо? Молодые и перспективные не играют, а сидят на банке типа Цитаишвили. Или по арендам скитаются, типа Леднёва и Супряги.
    И брать для основы престарелого и хрустального Андрюшу??? Ну это смешно
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    Trasher311987
      Trasher311987, 16.04.2020 13:09
    0
    Андрей вернется но блин ему только 30.
    Он не коноплянка.
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2020 12:49
    +2
    Можно подумать что ему кто-то собирался платить такие $, да и он уже не в лучшие годы, а так доиграть да дань клубу отдать, а средств он уже на 3 поколения заработал. Другой вопрос найти мотивацию после топ чемпов в нашем болоте и отсутствии игры ДК.
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    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 16.04.2020 12:49
    +2
    Можно подумать что ему кто-то собирался платить такие $, да и он уже не в лучшие годы, а так доиграть да дань клубу отдать, а средств он уже на 3 поколения заработал. Другой вопрос найти мотивацию после топ чемпов в нашем болоте и отсутствии игры ДК.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 16.04.2020 13:38
    0
    А нужен ли Ярмола Динамо? Молодые и перспективные не играют, а сидят на банке типа Цитаишвили. Или по арендам скитаются, типа Леднёва и Супряги.
    И брать для основы престарелого и хрустального Андрюшу??? Ну это смешно
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.04.2020 13:09
    0
    Андрей вернется но блин ему только 30.
    Он не коноплянка.
    Ссылка
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