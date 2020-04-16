Манчестер Юнайтед проявляет интерес к Коутиньо

«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за полузащитником «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который проводит нынешний сезон в аренде в «Баварии».
Главным претендентом на Коутиньо является «Челси». «Барселона» требует за своего игрока 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Баварию» 22 матча в Бундеслиге, в которых забил 8 голов и сделал 6 ассистов. Мюнхенский клуб сомневается в целесообразности выкупа Коутиньо за ту сумму, которую требует «Барселона».
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Источник — Daily Express
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