Манчестер Юнайтед проявляет интерес к Коутиньо

«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за полузащитником «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который проводит нынешний сезон в аренде в «Баварии».

Главным претендентом на Коутиньо является «Челси». «Барселона» требует за своего игрока 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Коутиньо провел за «Баварию» 22 матча в Бундеслиге, в которых забил 8 голов и сделал 6 ассистов. Мюнхенский клуб сомневается в целесообразности выкупа Коутиньо за ту сумму, которую требует «Барселона».