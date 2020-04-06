Челси готов отдать 80 миллионов евро за Коутиньо

Бразильский хавбек может продолжить карьеру в АПЛ

  • 06.04.2020 19:09
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Челси готов отдать 80 миллионов евро за Коутиньо
© ФК Барселона. Филиппе Коутиньо

Сейчас Филиппе Коутиньо выступает на правах аренды за «Баварию». Мюнхенский клуб имеет право выкупа бразильского хавбека за 120 миллионов евро.

Однако мюнхенский клуб не готов отдать такую сумму за Коутиньо. «Барселона», которой принадлежат права за игрока, снизила требуемую сумму за бразильца до 80 миллионов евро.

Удовлетворить такие запросы «Барселоны» готов «Челси». Лондонский клуб попытается подписать Коутиньо летом.

В нынешнем сезоне на счету Коутиньо 9 голов и 8 ассистов в 32 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» готов взять Коутиньо в аренду.

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Источник — Evening Standard

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