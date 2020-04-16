НЕВИЛЛ: «Однажди Руни устроил драку по пути от одного охранника к другому»

В молодости Уэйн был очень горячим

  • 16.04.2020 11:55
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НЕВИЛЛ: «Однажди Руни устроил драку по пути от одного охранника к другому»
© ФК Манчестер Юнайтед. Гари Невилл и Уэйн Руни

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о трудном характере Уэйна Руни.
 
«К Руни приставляли охранников, когда мы шли тусоваться. Иногда что-то шло не по плану, чаще всего я брал за это ответственность. Я люблю Уэйна, он замечательный парень, но в молодости он был немного непредсказуемым.
 
Я всегда думал, что он был целью для людей на улице. Он был кем-то, кого другие фанаты постараются задеть и вывести из себя. Один раз он остановился на лестнице, и охранник передал его другому секьюрити внизу. Так Руни устроил разборку посреди лестницы по пути от одного охранника к другому», – рассказал Невилл-старший.
 
Напомним, Невилл и Руни играли вместе в «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2011 годы.

Ранее сообщалось, что Невилл и Гиггз бесплатно отдадут свои отели в пользование медработникам.

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Источник — Sky Sports

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