НЕВИЛЛ: «Однажди Руни устроил драку по пути от одного охранника к другому»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл рассказал о трудном характере Уэйна Руни.



«К Руни приставляли охранников, когда мы шли тусоваться. Иногда что-то шло не по плану, чаще всего я брал за это ответственность. Я люблю Уэйна, он замечательный парень, но в молодости он был немного непредсказуемым.



Я всегда думал, что он был целью для людей на улице. Он был кем-то, кого другие фанаты постараются задеть и вывести из себя. Один раз он остановился на лестнице, и охранник передал его другому секьюрити внизу. Так Руни устроил разборку посреди лестницы по пути от одного охранника к другому», – рассказал Невилл-старший.



Напомним, Невилл и Руни играли вместе в «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2011 годы.

Ранее сообщалось, что Невилл и Гиггз бесплатно отдадут свои отели в пользование медработникам.