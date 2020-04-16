Тарас СТЕПАНЕНКО: «Если жена раскрутит бизнес, буду сидеть с детьми»

30-летний украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о том, кто в семье должен больше зарабатывать.

– Когда жена зарабатывает больше, чем муж, как считаешь, это нормально?

– Я в такой ситуации не был. Говорю жене, что если я закончу карьеру, а она раскрутит свой бизнес и будет хорошо зарабатывать, то я буду сидеть с детьми. Нет вопросов.

Я в этом плане более консервативный. Считаю, мужчина должен домой приносить доход. Понятно, что в США или Европе это довольно-таки нормально. В нашей стране считается, в основном, что это мужчина или хотя бы пополам.

Но если женщина зарабатывает больше мужчины и ему нормально, не хочет догонять вторую половинку, то это точно не я.