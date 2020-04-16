Тарас СТЕПАНЕНКО: «Если жена раскрутит бизнес, буду сидеть с детьми»

Украинский хавбек «Шахтера» поделился мнением о распределении заработков в семье

  • 16.04.2020 09:53
  • 1274 просмотра
  • 2 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Если жена раскрутит бизнес, буду сидеть с детьми»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

30-летний украинский полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о том, кто в семье должен больше зарабатывать.

– Когда жена зарабатывает больше, чем муж, как считаешь, это нормально?
– Я в такой ситуации не был. Говорю жене, что если я закончу карьеру, а она раскрутит свой бизнес и будет хорошо зарабатывать, то я буду сидеть с детьми. Нет вопросов.

Я в этом плане более консервативный. Считаю, мужчина должен домой приносить доход. Понятно, что в США или Европе это довольно-таки нормально. В нашей стране считается, в основном, что это мужчина или хотя бы пополам.

Но если женщина зарабатывает больше мужчины и ему нормально, не хочет догонять вторую половинку, то это точно не я.

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Источник — ТК Футбол

(6 голосов)

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Комментарии
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 16.04.2020 11:03
    0
    Dima Symonenko, 16.04.2020 10:44
    Может это я неправильно понял, он сразу сказал "Если жена раскрутит бизнес, буду сидеть с детьми» ,а потом совсем другое "Но если женщина зарабатывает больше мужчины и ему нормально, не хочет догонять вторую половинку, то это точно не я".
    То ж футболіст, вони всі як правило тупі, тому і не розуміють що говорять.
    Ссылка
    Dima Symonenko
    online
      Dima Symonenko, 16.04.2020 10:44
    +1
    Может это я неправильно понял, он сразу сказал "Если жена раскрутит бизнес, буду сидеть с детьми» ,а потом совсем другое "Но если женщина зарабатывает больше мужчины и ему нормально, не хочет догонять вторую половинку, то это точно не я".
    Ссылка
    Dima Symonenko
    online
      Dima Symonenko, 16.04.2020 10:44
    +1
    Может это я неправильно понял, он сразу сказал "Если жена раскрутит бизнес, буду сидеть с детьми» ,а потом совсем другое "Но если женщина зарабатывает больше мужчины и ему нормально, не хочет догонять вторую половинку, то это точно не я".
    Ссылка
    rasheed_iverson
    online
      rasheed_iverson, 16.04.2020 11:03
    0
    Dima Symonenko, 16.04.2020 10:44
    Может это я неправильно понял, он сразу сказал "Если жена раскрутит бизнес, буду сидеть с детьми» ,а потом совсем другое "Но если женщина зарабатывает больше мужчины и ему нормально, не хочет догонять вторую половинку, то это точно не я".
    То ж футболіст, вони всі як правило тупі, тому і не розуміють що говорять.
    Ссылка
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