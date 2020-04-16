Олег БЛОХИН: «С женой на кулаках со скуки не бьемся»

Легендарный футболист и тренер Олег Блохин рассказал о том, как проводит время на карантине:

«Пока все в порядке, с женой на кулаках со скуки не бьемся. Скучать не приходится, всегда есть чем себя занять. Живем мы за городом, младшие дочки рядом, учатся дистанционно. Карантин соблюдаем, кроме супермаркета почти никуда не выбираемся. Понимаем: все это серьезно. Самоизоляция многим не нравится, но здоровье – превыше всего.

Честно говоря, не завидую людям, которые в квартирах на карантине находятся. Не знаю, как мы бы сами вчетвером да в четырех стенах все это время просидели. У меня тут озеро рядом, можно прогуляться и свежим воздухом подышать. Надо поддерживать себя в норме, а то ведь наслушаешься новостей о коронавирусе, поддашься панике – так и с ума сойти можно».

Ранее Блохин рассказал о том, что не смотрит чемпионат Таджикистана.