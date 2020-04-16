Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Для Зари выгоднее, чтобы все было в рамках правил»

Полузащитник «Зари» Дмитрий Хомченовский, которому 16 апреля исполняется 30 лет, поделился ожиданиями от борьбы за второе место в турнирной таблице УПЛ.



— На карантине тяжело форму поддерживать?

— У нас по скайпу тренировки с тренером. Также потом еще сам дополнительно тренируюсь.



— Если возобновится чемпионат, сколько времени вам надо будет, чтобы набрать форму?

— Это тяжелый вопрос. Уверен, что у наших тренеров есть на этот счет план действий, как быстро прийти в форму.



— Для «Зари» выгоднее, чтобы чемпионат завершили досрочно и вы тогда займете второе место. Согласны?

— Для «Зари» выгоднее, чтобы все было в рамках правил, в спортивной борьбе. Мы все в себе уверены и готовы к любому решению.



— Главный конкурент — «Динамо», или «Десна» тоже включится в борьбу за серебро?

— Кого-то выделить тяжело. Там все конкуренты рядом. В матчах, которые остались, все может меняться с каждым туром. Для нас все конкуренты, кто в первой шестерке.



— Сейчас чему уделяете свободное время?

— Моей дочке три годика, поэтому весь день фактически провожу с ней. Когда она спит днем и потом под вечер, играю в игру PUBG. Также с женой смотрим сериалы и фильмы.

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