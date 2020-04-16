Одноклубник Милевского из Камеруна: «Артем говорит, что он мой папа»

25-летний камерунский защитник брестского «Динамо» Габи Кики рассказал, как его называет Артем Милевский.

«Он говорит, что он мой папа. Так что это ужасно – черный сын, белый папа», – написал Кики в инстаграме.

Отметим, что Кики играет в составе клуба из Бреста с июля 2018 года. За это время камерунец сыграл 90 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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