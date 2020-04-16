Артем ФРАНКОВ: «Информация об интересе Милана к Попову – агентские козни»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал информацию о возможном интересе «Милана» к защитнику киевского «Динамо» Денису Попову.



Считаю, что информация об интересе «Милана» к Попову – это агентские козни. Более того, я боюсь, что они плохо действуют на футболистов. Вообще же на этот вопрос может ответить Игорь Суркис. Если он положит на стол факс с предложением «Милана» – это реальный интерес. Все остальное – фигня.



В мире существуют тысячи агентов, которые заинтересованы в том, чтобы куда-то влезть. Они будут что-то рассказывать, выходить на самого футболиста и говорить, что могут устроить тебя в «Милан». Только подпиши договор. Многие игроки ведутся и подписывают. А потом страдают. Есть, конечно, и обратная сторона. Футболисты могут бросать агентов. Это сложный процесс», – отметил Франков в эфире авторского канала на Youtube.



Ранее сообщалось, что «Динамо» высказало готовность к переговорам.