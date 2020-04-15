Директор «Байера»: «Давайте перейдем на систему весна–осень»

Директор леверкузенского «Байера» Фернандо Карро предложил перейти на систему весна–осень, чтобы нормально завершить текущий сезон в Европе. Этому предложение способствует тот факт, что чемпионат мира 2022 будет проводиться зимой.

«Думаю, было бы неплохо перейти на схему сезона весна–осень, когда все турниры были бы сыграны за один календарный год. Тогда в каждой страны сможет завершиться сезон до конца осени. А с января 2021 года можно начать новый сезон.

Если Бундеслига будет завершена досрочно, то клубы не получат средства от продажи телевизионных прав, и это станет огромным ударом по их финансам. Некоторые клубы даже окажутся на грани банкротства. Поэтому не стоит даже обсуждать возможность отмены сезона».