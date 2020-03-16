Бундеслига остановлена до 2 апреля, впервые со времен Второй мировой войны

Футбольная лига Германии приняла сложное решение из-за коронавируса

  • 16.03.2020 17:04
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  • 1 комментарий
Бундеслига остановлена до 2 апреля, впервые со времен Второй мировой войны
© Bundesliga

В Бундеслиге и Второй Бундеслиге матчей не будет, по крайней мере, до 2 апреля, из-за пандемии коронавируса. Соответствующее предложение Президиума DFL единогласно было поддержано в понедельник, 16 марта, Футбольной лигой Германии (DFL) на ее внеочередном собрании во Франкфурте-на-Майне.

«Конечно, это не значит, что мы будем играть снова с 3 апреля», – подчеркнул управляющий директор DFL Кристиан Зайферт.

С прошлой пятницы игровые дни в Бундеслиге и 2-м дивизионе были приостановлены впервые со времен Второй мировой войны, 26-й тур был отменен, а 27-й тур (с 20 по 22 марта) зависел от принятого сегодня решения.

По словам Зайферта, на неделе с 30 марта состоится еще одна встреча, на которой будет обсуждаться, как действовать дальше. Он также заявил, что была принята специальная оговорка: «оставаться функционировать как лига в случае продолжающихся или дальнейших ограничений».

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Источник — Немецкий футбольный союз

(2 голоса)

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Комментарии
    sidor brens
      sidor brens, 16.03.2020 17:09
    -3
    Это когда Красная Армия пришла в Германию? А до этого ж фрицы гуляли у мяча.
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