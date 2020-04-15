Турецкий наставник Фатих Терим вылечился от коронавируса

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим сообщил в соцсети, что вылечился от коронавируса.
Турецкий наставник рассказал в Instagram: «Я боролся с вирусом около месяца, а сегодня хочу объявить, что получил первый отрицательный результат теста».
Напомним, Фатих Терим был госпитализирован 23 марта после того, как сдал положительный анализ на коронавирус.
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Источник — Instagram
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