Разве они не дома? Андерлехт возобновил тренировки и получил критику

Бельгийский «Андерлехт» возобновил тренировки, не дожидаясь окончания карантина. Примерно 20 человек приняли участие в командном занятии, которое было добровольным, а не обязательным.

Футболисты соблюдали антивирусные меры предосторожности. Игрокам приходилось ждать в своей машине, чтобы выйти на поле, у каждого были свои мячи, а раздевалка и душ не разрешались.

И все же в Твиттере прозвучала критика: «Разве они не должны оставаться в своих домах?» В команде отвечают, что это сложный вопрос: «Это наша профессия, многие люди собираются вместе в одном месте. Это особенно хорошо для морального состояния. Если все пройдет благополучно, футболисты послужат примером, что теперь они собираются вместе».

«Андерлехт» – первая команда, которая структурно возобновила тренировки, спустя 29 дней после приостановки соревнований. Отмечается, что тренировка не была обязательной. Тем, кто боится заражения или не попал в Брюссель, разрешили продолжать занятия дома. Тем не менее, 20 футболистов пришли в тренировочный комплекс. «Андерлехт» подчеркивает, что следует правилам.