Джанни ИНФАНТИНО: «Мы начнем играть в футбол, когда власти дадут добро»

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что считает здоровье общества важнее возобновления футбола:

«Когда возобновится футбол? Это хороший вопрос. Основной ответ заключается в том, что здоровье общества на первом месте. Здоровье прежде всего! Пока есть риск, мы не играем. Мы должны ждать, чтобы увидеть развитие событий. Нынешняя ситуация слишком серьезна.

Я вижу людей, которым не терпится узнать, когда мы начнем играть. Мы будем играть, когда власти скажут нам, что мы можем это сделать. Тогда настанет время играть и заканчивать соревнования. Но мы не можем подвергать опасности жизни, это невозможно».