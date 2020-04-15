Джанни ИНФАНТИНО: «Мы начнем играть в футбол, когда власти дадут добро»

Президент ФИФА считает здоровье общества важнее возобновления футбола

  • 15.04.2020 20:59
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Джанни ИНФАНТИНО: «Мы начнем играть в футбол, когда власти дадут добро»
© FIFA. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил, что считает здоровье общества важнее возобновления футбола:

«Когда возобновится футбол? Это хороший вопрос. Основной ответ заключается в том, что здоровье общества на первом месте. Здоровье прежде всего! Пока есть риск, мы не играем. Мы должны ждать, чтобы увидеть развитие событий. Нынешняя ситуация слишком серьезна.

Я вижу людей, которым не терпится узнать, когда мы начнем играть. Мы будем играть, когда власти скажут нам, что мы можем это сделать. Тогда настанет время играть и заканчивать соревнования. Но мы не можем подвергать опасности жизни, это невозможно».

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Источник — L'Equipe

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