Джанни ИНФАНТИНО: «Мы должны выиграть этот матч у коронавируса»

Президент FIFA Джанни Инфантино рассказал о ситуации в футболе в связи с пандемией коронавируса:

«В это сложное время у нас один общий большой соперник – коронавирус. Бороться с коронавирусом — это наш приоритет, а футбол сейчас отходит на второй план.

Прежде всего, мы должны выиграть этот «матч» у коронавируса. И после этого вернемся к футбольным делам. Конечно, мы думаем о будущем, оцениваем нанесенный футболу урон, но сейчас это не главное. Сейчас время общей борьбы с коронавирусом».

Напомним, из-за пандемии коронавируса Евро-2020 и Олимпиада-2020 были перенесены на один год. Национальные чемпионаты, Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены.