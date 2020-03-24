Джанни ИНФАНТИНО: «Мы должны выиграть этот матч у коронавируса»

Евро-2020 и Олимпиада-2020 были перенесены на один год

  • 24.03.2020 18:06
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Джанни ИНФАНТИНО: «Мы должны выиграть этот матч у коронавируса»
© FIFA. Джанни Инфантино

Президент FIFA Джанни Инфантино рассказал о ситуации в футболе в связи с пандемией коронавируса:

«В это сложное время у нас один общий большой соперник – коронавирус. Бороться с коронавирусом — это наш приоритет, а футбол сейчас отходит на второй план.

Прежде всего, мы должны выиграть этот «матч» у коронавируса. И после этого вернемся к футбольным делам. Конечно, мы думаем о будущем, оцениваем нанесенный футболу урон, но сейчас это не главное. Сейчас время общей борьбы с коронавирусом».

Напомним, из-за пандемии коронавируса Евро-2020 и Олимпиада-2020 были перенесены на один год. Национальные чемпионаты, Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены.

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Источник — ФИФА

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