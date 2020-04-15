«Слышал о коронавирусе, но мне было все равно» - легионер Карпат Мартинс

Легионер «Карпат» Марвин Мартинс, представляющий Люксембург, рассказал, как после объявления карантина в Украине экстренно покидал страну и возвращался на родину, а также выразил сожаление, что приостановка сезона случилась именно в тот период, когда он сумел завоевать место одного из ключевых футболистов «зелено-белых».

«Сложно было вернуться в Люксембург. Ситуация в Украине сильно ухудшилась за последние несколько дней, но мы оставались одним из последних чемпионатов, где не прерывали сезон. Мы провели два тура за закрытыми дверями, но затем ситуация стала невыносимой, и потребовалось приостановить соревновательный процесс, как это произошло в других странах. Проблема в том, что в Украине нет посольства Люксембурга. Мне пришлось ехать в ближайшее, в Прагу, чтобы иметь возможность вернуться, но мне повезло. Затем я вылетел из Киева в Брюссель, где меня подобрали. Это было то еще приключение».

«Обидно, что так прервался мой первый сезон на профессиональном уровне. Я был одним из ключевых игроков «Карпат», и даже забил один гол. Лично я хорошо проводил время, но здоровье – это самое главное. Я понимаю ситуацию, хотя лично мне было невыгодно, чтобы сезон останавливался. Однако количество смертей во всем мире – это то, что нельзя было игнорировать, настоящая трагедия человечества».

«Во Львове я жил в квартире и был сосредоточен только на тренировках и матчах. Я слышал, что говорилось о коронавирусе, но мне было все равно. Однако потом я начал понимать, что ситуация осложняется. После того, как чемпионат Украины был приостановлен, мы все еще собирались на тренировки. Клуб предоставил нам тренажерный зал, где мы могли работать, разделившись на группы. Да, мы можем тренироваться индивидуально, чтобы поддерживать себя в форме, но это всерьез отличается от привычной для нас работы. Тренировки с мячом на поле нелегко заменить. Надеюсь, все это как можно скорее завершится, и мы сможем сыграть оставшиеся десять матчей для завершения чемпионата», - рассказал Мартинс порталу Wort.lu.

В текущем сезоне Мартинс провел 23 матча за «Карпаты» во всех турнирах, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу.