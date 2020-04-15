Игорь ХАРАТИН: «Были предложения от сборных Украины и Венгрии»

Игрок предпочел сборную Украины

  • 15.04.2020 18:49
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  • 1 комментарий
Игорь ХАРАТИН: «Были предложения от сборных Украины и Венгрии»
© fradi.hu

Хавбек «Ференцвароша» Игорь Харатин был вызван в сборную Украины на отмененный сбор национальной команды. Игрок признал, что у него одновременно были предложения от двух сборных.

«Был очень счастлив. Это была моя мечта с детства. Но когда началась вся эта ситуация с коронавирусом, понял, что могу и не приехать в сборную. Ребров тоже говорил, чтобы я был готов к тому, что меня не отпустят. Понемногу готовил себя к этому, поэтому шоком не было, что не поехал».

«Мне в Венгрии сказали, что хотят видеть в национальной сборной. Говорил с главным тренером. Много общались на эту тему, когда я смогу играть за них. Как раз в этот период узнал, что придется выбирать между двумя сборными. Я решил выбрать Украину».

«В семье у меня мама и бабушка говорят на венгерском. Я в Венгрии не прописан как легионер. Была интересная ситуация: никто не вызывал в сборную, а тут сразу две национальные команды вызвали. Но я все обдумал и решил играть за Украину», – сказал Харатин.

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Источник — Трибуна

(4 голоса)

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Комментарии
    ua-goahead
      ua-goahead, 15.04.2020 19:32
    0
    Найс. Правильний вибір
    Ссылка
    ua-goahead
      ua-goahead, 15.04.2020 19:32
    0
    Найс. Правильний вибір
    Ссылка
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