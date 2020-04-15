Яремчук попал в топ-30 игроков чемпионата Бельгии

Авторитетное издание Voetbal Primeur составило рейтинг топ-50 лучших игроков чемпионата Бельгии. Уже была опубликована первая часть: места с 50-го по 20-е.
28-е место в рейтинге отдали форварду «Гена» и сборной Украины Роману Яремчуку.
«Третий сезон украинца в команде стал лучшим. Когда он получил травму, это стало большим ударом для «Гента». Ожидали, что он поможет команде в плей-офф, но теперь мы знаем, чем все закончится», - так охарактеризовало Яремчука издание.
Ранее Яремчук сообщил о том, что восстановился после травмы.
Источник — Voetbalprimeur
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