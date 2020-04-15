Яремчук попал в топ-30 игроков чемпионата Бельгии

Форварда «Гента» отправили на 28 позицию

  • 15.04.2020 16:46
  • 490 просмотров
  • 0 комментариев
Яремчук попал в топ-30 игроков чемпионата Бельгии
© twitter.com/KAAGent

Авторитетное издание Voetbal Primeur составило рейтинг топ-50 лучших игроков чемпионата Бельгии. Уже была опубликована первая часть: места с 50-го по 20-е.

28-е место в рейтинге отдали форварду «Гена» и сборной Украины Роману Яремчуку.

«Третий сезон украинца в ​​команде стал лучшим. Когда он получил травму, это стало большим ударом для «Гента». Ожидали, что он поможет команде в плей-офф, но теперь мы знаем, чем все закончится», - так охарактеризовало Яремчука издание.

Ранее Яремчук сообщил о том, что восстановился после травмы.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Voetbalprimeur

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности