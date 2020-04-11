ЯРЕМЧУК: «В физическом плане я уже готов. Я много работал и продолжаю»

Украинский форвард восстановился после травмы

  • 11.04.2020 10:46
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ЯРЕМЧУК: «В физическом плане я уже готов. Я много работал и продолжаю»
© ФК Гент. Роман Яремчук

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своем текущем физическом состоянии.

«Думаю, что в физическом плане я уже готов. Много работал и продолжаю трудиться. Впрочем, говорить о том, что мог бы уже сыграть, наверное, еще преждевременно, ведь игровую форму нужно еще набрать. Надеюсь, пандемия скоро закончится, люди перестанут болеть, и мы сможем играть в футбол», - сказал Яремчук.

Ранее сообщалось о том, что восстановление Яремчука после травмы проходит медленнее, чем прогнозировалось.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Яремчука 17 голов в 30 матчах за «Гент».

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Источник — zbirna.com

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