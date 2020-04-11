ЯРЕМЧУК: «В физическом плане я уже готов. Я много работал и продолжаю»

Нападающий «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своем текущем физическом состоянии.
«Думаю, что в физическом плане я уже готов. Много работал и продолжаю трудиться. Впрочем, говорить о том, что мог бы уже сыграть, наверное, еще преждевременно, ведь игровую форму нужно еще набрать. Надеюсь, пандемия скоро закончится, люди перестанут болеть, и мы сможем играть в футбол», - сказал Яремчук.
Ранее сообщалось о том, что восстановление Яремчука после травмы проходит медленнее, чем прогнозировалось.
Напомним, в нынешнем сезоне на счету Яремчука 17 голов в 30 матчах за «Гент».
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.