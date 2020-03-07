Восстановление Яремчука после травмы затягивается

Сейчас форвард «Гента» Роман Яремчук продолжает восстанавливаться после травмы ахиллового сухожилия. На данный момент украинец проходит реабилитацию в Белграде.

Стало известно, что восстановление Яремчука после травмы проходит медленнее, чем прогнозировалось.

Сам форвард ранее прогнозировал, что вернется к тренировкам в конце февраля. Это бы означало, что Яремчук вернется в игру к началу плей-офф в чемпионате Бельгии.

Однако теперь существует высокая вероятность того, что Яремчук не успеет вернуться к старту плей-офф.

В нынешнем сезоне на счету Яремчука 17 голов в 30 матчах за «Гент».