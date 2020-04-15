Руководство «Челси» хочет летом избавиться от Нголо Канте и уже ищет покупателя на французского хавбека.
При этом сам Канте хочет остаться в «Челси».
Причиной желания «Челси» избавиться от Канте является его высокая зарплата (Канте – самый высокооплачиваемый игрок команды с зарплатой в 290 тысяч фунтов в неделю) и травматичность: Канте пропустил почти половину матчей в нынешнем сезоне.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» хочет обменять Канте на Коутиньо.
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Источник — Goal.com
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