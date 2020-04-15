Канте хочет остаться в Челси

При этом сам клуб хочет избавиться от игрока

  • 15.04.2020 15:03
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Канте хочет остаться в Челси
© ФК Челси. Нголо Канте

Руководство «Челси» хочет летом избавиться от Нголо Канте и уже ищет покупателя на французского хавбека.

При этом сам Канте хочет остаться в «Челси».

Причиной желания «Челси» избавиться от Канте является его высокая зарплата (Канте – самый высокооплачиваемый игрок команды с зарплатой в 290 тысяч фунтов в неделю) и травматичность: Канте пропустил почти половину матчей в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» хочет обменять Канте на Коутиньо.

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Источник — Goal.com

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