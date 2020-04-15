Руководство «Челси» хочет летом избавиться от Нголо Канте и уже ищет покупателя на французского хавбека.

При этом сам Канте хочет остаться в «Челси».

Причиной желания «Челси» избавиться от Канте является его высокая зарплата (Канте – самый высокооплачиваемый игрок команды с зарплатой в 290 тысяч фунтов в неделю) и травматичность: Канте пропустил почти половину матчей в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» хочет обменять Канте на Коутиньо.