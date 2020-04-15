Барселона хочет обменять Коутиньо на Канте

29-летний хавбек сборной Франции и лондонского «Челси» Нголо Канте может продолжить карьеру в «Барселоне»

По данным источника, руководство каталонского клуба рассматривает вариант обмена на 27-летнего бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, который сезон-2019/20 проводит в аренде в мюнхенской «Баварии».

Сообщается, что «Челси» также заинтересован в Коутинью. В этом сезоне Канте принял участие в 22 матчах во всех турнирах и забил три гола.

Ранее сообщалось, что за Канте «Челси» хочет получить 80 млн.