Барселона хочет обменять Коутиньо на Канте

Назревает грандиозный обмен

  • 15.04.2020 09:31
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Барселона хочет обменять Коутиньо на Канте
© Sport360. Нголо Канте

29-летний хавбек сборной Франции и лондонского «Челси» Нголо Канте может продолжить карьеру в «Барселоне» 

По данным источника, руководство каталонского клуба рассматривает вариант обмена на 27-летнего бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, который сезон-2019/20 проводит в аренде в мюнхенской «Баварии». 

Сообщается, что «Челси» также заинтересован в Коутинью. В этом сезоне Канте принял участие в 22 матчах во всех турнирах и забил три гола.

Ранее сообщалось, что за Канте «Челси» хочет получить 80 млн.

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Источник — El Mundo Deportivo

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