Барселона хочет обменять Коутиньо на Канте

29-летний хавбек сборной Франции и лондонского «Челси» Нголо Канте может продолжить карьеру в «Барселоне»
По данным источника, руководство каталонского клуба рассматривает вариант обмена на 27-летнего бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, который сезон-2019/20 проводит в аренде в мюнхенской «Баварии».
Сообщается, что «Челси» также заинтересован в Коутинью. В этом сезоне Канте принял участие в 22 матчах во всех турнирах и забил три гола.
Ранее сообщалось, что за Канте «Челси» хочет получить 80 млн.
Источник — El Mundo Deportivo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.