Инсинье уволил Райолу и хочет продлить контракт с Наполи

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье хочет подписать новый долгосрочный контракт со своим родным клубом.

Инсинье рассчитывает получить от «Наполи» новый контракт до 2025 года. Нынешнее соглашение истекает в 2022 году.

Для того, чтобы остаться в «Наполи», Инсинье даже уволил своего агента Мино Райолу, который хотел организовать его трансфер в другой клуб.

Зимой Инсинье мог перейти в «Эвертон».