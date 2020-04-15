Инсинье уволил Райолу и хочет продлить контракт с Наполи

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье хочет подписать новый долгосрочный контракт со своим родным клубом.
Инсинье рассчитывает получить от «Наполи» новый контракт до 2025 года. Нынешнее соглашение истекает в 2022 году.
Для того, чтобы остаться в «Наполи», Инсинье даже уволил своего агента Мино Райолу, который хотел организовать его трансфер в другой клуб.
Зимой Инсинье мог перейти в «Эвертон».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Calciomercato.it
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.