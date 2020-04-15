Инсинье уволил Райолу и хочет продлить контракт с Наполи

Капитан «Наполи» не намерен покидать клуб

  • 15.04.2020 14:01
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Инсинье уволил Райолу и хочет продлить контракт с Наполи
© ФК Наполи. Лоренцо Инсинье

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье хочет подписать новый долгосрочный контракт со своим родным клубом.

Инсинье рассчитывает получить от «Наполи» новый контракт до 2025 года. Нынешнее соглашение истекает в 2022 году.

Для того, чтобы остаться в «Наполи», Инсинье даже уволил своего агента Мино Райолу, который хотел организовать его трансфер в другой клуб.

Зимой Инсинье мог перейти в «Эвертон».

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Источник — Calciomercato.it

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