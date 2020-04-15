ПАВЛОВ: «После победы в Кубке Украины останавливались на каждой заправке»

В 2009 году «Ворскла» сенсационно стала победителем Кубка Украины, обыграв в финале в Днепре «Шахтер» 1:0.

Главный тренер той команды Николай Павлов рассказал о том, как игроки отмечали победу в Кубке Украины по пути домой:

«Они пока доехали до Полтавы, останавливались на каждой заправке. Их сопровождало большое количество болельщиков, и они отрывались от души.

Знали, что на следующий день – юбилей у Ивана Балана, 60 лет, и мы там встретимся и опять позволим себе нарушить режим. Естественно, в разумных пределах».

Ранее Павлов заявил, что увольнение Василия Сачко с поста главного тренера «Ворсклы» было ошибкой.