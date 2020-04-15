Николай ПАВЛОВ: «Руководство Ворсклы сделало ошибку, уволив Сачко»

Известный украинский тренер Николай Павлов порассуждал о текущем положении в полтавской «Ворскле», которую он возглавлял в прошлом.

«Из всех, кто работал и работает в «Ворскле» после меня, лучший результат пока был только у Сачко. Это говорит о том, что руководители клуба сделали ошибку, расставшись с ним. Судить о Максимове пока не могу, слишком мало при нем сыграно. Тем более, если учитывать возникшую в футболе по известным причинам паузу.

Что не хватает «Ворскле»? Все проблемы начались у клуба после смерти Олега Бабаева. Те люди, которые пришли на его место – они явно уступают ему во всем. Плюс не забывайте, что он был богатым человеком и сам, из личного кармана платил ребятам премии. Думаю, что нынешние руководители этого не делают», - сказал Павлов.

Ранее Павлов выступил против введения ВАР в Украине.