ЛЕКО: «На первых в сборах Динамо понял, что до лидеров мне далековато»

40-летний бывший полузащитник киевского «Динамо» Йерко Леко рассказал о тяжелых сборах в клубе.

«Я хорошо помню тот день, когда надо было принимать окончательное решение. Это было 31 августа, последний день трансферного окна. Президент загребского «Динамо» Здравко Мамич сказал, что надо определяться – еду я или нет. Переезд в Киев был очень выгодным в финансовом плане, причем как для меня, так и для клуба. В Загребе на тот момент не было денег, и моя продажа была хорошим шансом для клуба оставаться на плаву.

Естественно, было очень грустно покидать родительский дом, да и в Украине, конечно, поначалу столкнулся с трудностями. Это уже был совсем другой уровень, гораздо выше, киевское «Динамо» играло в Лиге чемпионов. Вспоминаю свою первую игру в самом престижном клубном турнире Европы. Мы играли дома с «Ньюкаслом», стадион был забит. Так первые минут пятнадцать я, наверное, лишь один раз дотронулся до мяча. Правда, затем получилось отдать голевой пас на Шацких, после чего уверенность пришла сама собой.

Я переезжал в Киев, будучи одним из самых подготовленных в физическом плане хорватских игроков. Это подтверждали показатели многочисленных тестирований. Но уже на первых сборах в «Динамо» я увидел, что до лидеров мне далековато и я нахожусь в середине. Я понимал, что если не буду работать над собой и улучшать свои показатели, то заиграть в команде у меня не получится. В итоге я взялся за себя, и через год на сборах я уже был в тройке лучших.

К слову, разницу в классе загребского и киевского «Динамо» я смог оценить уже на следующий сезон после своего переезда в Украине, когда мы встретились в квалификации Лиги чемпионов. Мы два раза обыграли соперника – 3:1 в Киеве и 2:0 в Загребе – и сделали это, играя лишь процентов на 50 от своих возможностей. Сейчас уже картина поменялась, загребский клуб стал намного сильнее, в чем можно было убедиться в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, когда «Динамо» играло с «Шахтером» на групповом этапе», - сказал Леко.

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