Йерко ЛЕКО: «Серьезно поругались с Сабо из-за одного эпизода»

Экс-игрок «Динамо» рассказал, каким должно быть поведение тренера по отношению к команде

  • 14.04.2020 12:53
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Йерко ЛЕКО: «Серьезно поругались с Сабо из-за одного эпизода»
© ФК Динамо Киев. Йерко Леко

40-летний бывший полузащитник киевского «Динамо» Йерко Леко рассказал, как тренер должен вести себя по отношению к команде.

«Есть парочка тренеров, но я фамилий называть не буду. Но могу сказать, что и во времена игровой карьеры, и сейчас я люблю, когда тренер разговаривает с футболистами, независимо от того, выходит тот или иной игрок на поле или нет. Есть такие наставники, которые общаются исключительно с футболистами основного состава, есть которые обещают поставить тебя в состав на следующую игру, и каждый раз кормят такими «завтраками»… Но надо быть честными со своими подопечными. Ведь можно подойти и сказать: «Йерко, сейчас вот такая ситуация, ты месяц играть не будешь». Конечно, будет неприятно, но это будет честно. А не обманывать каждый раз… В этом плане мне нравилось работать с Рикардо Гомесом в «Монако» – очень хорошим психологом, который, несмотря на наличие звездных футболистов, умел балансировать так, что недовольных в команде не было. Такого же принципа стараюсь и я придерживаться в своей работе. Конечно, в команде из 25-30 человек всегда будет парочка недовольных, но я не хочу, чтобы за моей спиной говорили — мол, «он мне обещал, но шанса так и не предоставил». Мне проще сказать футболисту правду, а не соврать, а потом прятать глаза. При этом важно найти подход к игрокам с разным характером, найти нужные слова, чтобы не отбить вообще желание заниматься футболом.

В этом плане мне вспоминается работа с Йожефом Сабо. А точнее, один эпизод, в котором мы с ним серьезно поругались, после чего он на месяц отстранил меня от команды. Играли мы в Донецке, и в одном из эпизодов Чернат не смог принять мяч после вбрасывания из аута, в результате соперник организовал опасную контратаку. Сабо кричит ему из технической зоны: «Флорин, так-перетак, что ж ты мяч принять не можешь?!! Да прими ты его!!!» Чернат же, когда на него кричат в таком тоне, сразу теряется на поле — не открывается, прячется от партнеров, если получает передачу, то отдает сразу же мяч ближнему. Я играл в опорной зоне, и хорошо видел подобные перемены в нем. Так вот, в том моменте я был рядом с тренерской лавкой и говорю Сабо: «Да хватит уже кричать на него, он теряется из-за вашего крика». Йожеф Йожефович сразу же переключился на меня, а через пять минут и вовсе заменил. Затем, насколько я понимаю, тренер пожаловался президенту, и Игорь Михайлович вызвал меня к себе в кабинет. А я объяснил, что тогда не за себя заступился, а переживал за команду, хотел, чтобы она играла лучше. Сейчас же я понимаю, что Сабо также хотел лучшего для своей команды, хотел побеждать в каждом матче, в каждом эпизоде, поэтому он для меня точно не в категории плохих тренеров», — отметил Леко.

Контракт Леко принадлежал «Динамо» с 2002-го по 2006-й годы.

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Источник — ФК Динамо Киев

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