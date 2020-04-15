Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Главное, избавиться от приставки и.о. тренера Олимпика»

Наставник «Олимпика» рассказывает, сколько времени нужно для подготовки к первым матчам после вынужденного отпуска

- Прежде всего стараюсь карантин выполнять - почти не выхожу на улицу. Остаюсь дома, посвящаю время семье. Занимаюсь самообразованием. Просматриваю матчи «Олимпика» текущего сезона, также смотрю видео наших тренировок. Пытаюсь увидеть, что надо усовершенствовать, что развить.

- Поддерживаете тесный контакт с подопечными, коллегами по тренерскому штабу?

- Конечно! Например, сегодня общался с тренером по физподготовке. Постоянно говорю по телефону с игроками, они уверяют меня, что выполняют все план индивидуальной подготовки. Из своего опыта могу сделать вывод, что реально этот план выполняется где-то на 80%, а это очень неплохо!

- А чемпионат соседней Беларуси смотрите?

- Да. Стараюсь по всему побить вывод, увидеть, что у них есть и может быть использовано в нас.

- Удается украинским командам сохранить себя и тонусе на момент отмены карантина?

- Безусловно, проблемы будут. Этого не избежать. На имею мнение, между моментом завершения карантина и датой первого матча должен пройти три недели: две недели готовимся, на третий, условно говоря, в субботу, играем.

- Назначая Вас исполняющим обязанности тренера, Президент клуба не изображал отдаленные перспективы?

- Для меня главное - избавиться от приставки «и.о.», для этого надо решить все нюансы с дипломом категории «Про». Надеюсь, вскоре решу этот вопрос.

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