Экс-тренер Фиорентины: «Конте переоценен»

Бывший тренер «Фиорентины» и ряда других итальянских клубов Альдо Агроппи поделился своим мнением относительно главного тренера «Интера» Антонио Конте:
«Мне не нравится Конте из-за своего поведения. Много криков, драмы. У него всегда были отличные команды, но он терпел неудачи.
Когда случаются поражения, он становится невыносимым для руководства и футболистов. Конте переоценен, он снова вылетел из Лиги чемпионов на групповом этапе, отстает от лидера Серии А».
Ранее сообщалось о том, что Конте входит в топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров мира.
Источник — Football-Italia
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