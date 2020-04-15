Экс-тренер Фиорентины: «Конте переоценен»

Альдо Агроппи поделился мнением относительно тренера «Интера»

  • 15.04.2020 12:46
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Экс-тренер Фиорентины: «Конте переоценен»
© twitter.com/Inter. Антонио Конте

Бывший тренер «Фиорентины» и ряда других итальянских клубов Альдо Агроппи поделился своим мнением относительно главного тренера «Интера» Антонио Конте:

«Мне не нравится Конте из-за своего поведения. Много криков, драмы. У него всегда были отличные команды, но он терпел неудачи.

Когда случаются поражения, он становится невыносимым для руководства и футболистов. Конте переоценен, он снова вылетел из Лиги чемпионов на групповом этапе, отстает от лидера Серии А».

Ранее сообщалось о том, что Конте входит в топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров мира.

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Источник — Football-Italia

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