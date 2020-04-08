Анчелотти не входит в топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров мира

Согласно исследованию французского журнала France Football, наставник «Эвертона» Карло Анчелотти с зарплатой около 12 млн евро даже не входит в топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров мира.

По данным журнала, коуч «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне зарабатывает больше всех (40,5 млн евро), опережая Антонио Конте из «Интера» (30 млн евро) и Пепа Гвардиолу из «Манчестер Сити» (27 млн евро).

Напомним, нападающие Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар остаются тремя самыми высокооплачиваемыми футболистами в мире.