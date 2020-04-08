Анчелотти не входит в топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров мира

Больше всех зарабатывают Диего Симеоне, Антонио Конте и Пеп Гвардиола

  • 08.04.2020 14:38
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Анчелотти не входит в топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров мира
© Twitter. Карло Анчелотти

Согласно исследованию французского журнала France Football, наставник «Эвертона» Карло Анчелотти с зарплатой около 12 млн евро даже не входит в топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров мира. 

По данным журнала, коуч «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне зарабатывает больше всех (40,5 млн евро), опережая Антонио Конте из «Интера» (30 млн евро) и Пепа Гвардиолу из «Манчестер Сити» (27 млн евро).

Напомним, нападающие Лионель Месси, Криштиану Роналду и Неймар остаются тремя самыми высокооплачиваемыми футболистами в мире.

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Источник — France Football

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