Не только Наполи. Марсель и Вест Хэм также интересуются Миколенко

Ранее AreaNapoli сообщал о том, что «Наполи» проявляет интерес к Виталию Миколенко. Теперь этот же ресурс сообщает, что в услугах защитника «Динамо» также заинтересованы «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко, «Марсель» и ряд других европейских клубов.
На данный момент скауты «Наполи» активно собирают полную информацию о Миколенко.
Контракт Миколенко с «Динамо» рассчитан до 2023 года. Transfermarkt оценивает защитника в 9 миллионов евро, однако «Динамо» требует за своего игрока 15 миллионов.
В нынешнем сезоне на счету Миколенко 3 гола и 6 ассистов в 33 матчах за «Динамо».
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