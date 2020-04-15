Не только Наполи. Марсель и Вест Хэм также интересуются Миколенко

Ранее AreaNapoli сообщал о том, что «Наполи» проявляет интерес к Виталию Миколенко. Теперь этот же ресурс сообщает, что в услугах защитника «Динамо» также заинтересованы «Вест Хэм» Андрея Ярмоленко, «Марсель» и ряд других европейских клубов.

На данный момент скауты «Наполи» активно собирают полную информацию о Миколенко.

Контракт Миколенко с «Динамо» рассчитан до 2023 года. Transfermarkt оценивает защитника в 9 миллионов евро, однако «Динамо» требует за своего игрока 15 миллионов.

В нынешнем сезоне на счету Миколенко 3 гола и 6 ассистов в 33 матчах за «Динамо».